العالم اليوم - مهاجم ليفربول الأسطوري يدعو لمنح محمد صلاح "دورا قياديا"

انتم الان تتابعون خبر مهاجم ليفربول الأسطوري يدعو لمنح محمد صلاح "دورا قياديا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 يوليو 2025 06:12 صباحاً - أشاد المهاجم الأسطوري السابق لنادي ليفربول، إيان راش، بنجم "الريدز" والمنتخب المصري محمد صلاح، واصفا إياه بأنه "مصدر إلهام" للاعبين الشباب في النادي.

وفي تصريح لصحيفة "ليفربول إيكو"، قال راش: "من دون شك، صلاح عنصر محوري في الفريق. لقد شعرت بسعادة غامرة عندما جدد عقده. في النصف الأول من الموسم الماضي، كان مذهلا، وفي النصف الثاني، ركز أكثر على التمريرات الحاسمة".

ودعم راش فكرة تولي صلاح دورا جديدا في الموسم المقبل، وهو الدور الذي كان يشغله سابقا ترينت ألكسندر-أرنولد قبل انتقاله إلى ريال مدريد.

وفي الموسم الماضي، كان ألكسندر-أرنولد يشغل منصب نائب القائد، في حين حمل فيرجيل فان دايك شارة القيادة، إلا أن راش، الهدّاف التاريخي لليفربول، واثق من قدرة صلاح على سدّ هذا الفراغ، وتولي منصب نائب القائد لليفربول.

وشدد راش على أن صلاح "يستحق بنسبة 100 في المئة أن يكون نائب القائد. أعتقد أن فان دايك يقوم بدوره المعتاد، إنه مذهل ويقود الفريق كما يجب".

وأضاف راش متحدثا عن صلاح: "إنه لاعب يعمل على نقاط ضعفه وتعزيز نقاط قوته".

وتابع قائلا: "ما يعجبني فيه الآن، أنه منذ إصابته في الكتف عام 2018، أصبح يتمتع ببنية جسدية قوية تجعله أقل عرضة للإصابة مرة أخرى. عزيمته على النجاح واضحة، وعندما تتحدث إليه تجده دائم الرغبة في التعلم، وربما أفضل ما فيه حاليا هو أنه يساعد اللاعبين الشباب أيضا".

ومنذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017، أصبح صلاح أحد أعظم اللاعبين الذين مرّوا على ملعب أنفيلد.

ويبلغ صلاح من العمر الآن 33 عاما، ويُعد ثالث أفضل هدّاف في تاريخ النادي، حيث ساهم في تتويج "الريدز" بلقبين للدوري ولقب دوري أبطال أوروبا، إلى جانب ألقاب محلية أخرى، منذ قدومه من نادي روما.