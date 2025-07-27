العالم اليوم - إصابات في حادث طعن جماعي بولاية ميشيغان الأميركية

انتم الان تتابعون خبر إصابات في حادث طعن جماعي بولاية ميشيغان الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 يوليو 2025 04:20 صباحاً - أفاد مستشفى في ولاية ميشيغان الأميركية يوم السبت بأن 11 مصابا يتلقون العلاج بعد حادث طعن في أحد متاجر سلسلة "وول مارت" بمدينة ترافيرس سيتي.

وقالت السلطات الأميركية في ولاية ميشيغان إن عدة أشخاص تعرضوا للطعن في أحد متاجر "وول مارت" في مدينة ترافيرس سيتي بالولاية، وإن مشتبها به رهن الاحتجاز.

وأكدت شرطة ولاية ميشيغان أن مكتب المأمور بالمدينة يحقق في الحادث والتفاصيل محدودة.

وطلبت الشرطة من السكان تجنب المنطقة فيما يجري التحقيق في الواقعة.

وأفادت شركة مونسون للرعاية الصحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن 11 شخصا يتلقون العلاج في أكبر مستشفى في المنطقة في شمال ميشيغان، مضيفة إنها ستقدم تحديثات "بحسب ما تقتضيه الضرورة".

من جانبه، قال المتحدث باسم شركة "وول مارت"، جو بينينغتون، عبر البريد الإلكتروني إن الشركة "تعمل مع الشرطة وتحيل الأسئلة إليهم في الوقت الراهن".