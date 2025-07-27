ارتفاع عدد شهداء التجويع فى غزة

ارتفاع عدد شهداء التجويع فى غزةأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن "العدد الإجمالي لمن تُوُفُّوا من الجوع وسوء التغذية ارتفع إلى 127، منهم 85 طفلا".

من جهتها، حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من أن كل سكان قطاع غزة مجوّعون، وبينهم 200 ألف طفل في مراحل الخطر بسبب سوء التغذية.

وقال المستشار الإعلامي للوكالة عدنان أبو حسنة، في تصريحات صحفية، إن من بين 5 أطفال يتم فحصهم هناك طفل مصاب بسوء التغذية، والأطفال يولدون قصار القامة ويعانون من نقص الوزن، وإذا لم يتم علاجهم الآن خاصة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين الثانية والخامسة، فمن المحتمل جدا أن يواجهوا التقزم والتقوس وستكون هناك تغييرات هيكلية في طبيعة هؤلاء الأطفال.

وأشار إلى أن هناك هندسة متعمدة للتجويع وللفوضى في قطاع غزة، وهو ما يؤدي إلى أن 99% من الناس لا تحصل على كيس طحين، بالإضافة إلى إطلاق النار العشوائي على الفلسطينيين الذين يذهبون للحصول على المساعدات.

وأكد أبو حسنة أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات سواء التي بحوزة الأونروا (6 آلاف شاحنة) وتكفي سكان قطاع غزة من الأغذية لمدة 3 أشهر، أو تلك التي بحوزة منظمات الأمم المتحدة وتقدر بآلاف الشاحنات.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة قد حذّر، في وقت سابق اليوم، من "مقتلة جماعية" تهدد حياة 100 ألف طفل، إذا لم يتم إدخال حليب الأطفال بشكل عاجل، محملاً الاحتلال والدول الداعمة له المسؤولية الكاملة عن "الإبادة الجماعية".