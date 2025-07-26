‏نائب الرئيس الإيراني: العمل الإرهابي في زاهدان تم بدعم مباشر من أعداء الشعب الإيراني بهدف زعزعة الأمن والاستقرار

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف، إن العمل الإرهابي في زاهدان تم بدعم مباشر من أعداء الشعب الإيراني بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف قاعدتين جويتين في غرب إيران، ما أدى إلى تدمير إحداهما.

وأفاد الجيش في بيان "في وقت سابق، ضرب الجيش الإسرائيلي قاعدتين تابعتين لسلاح الجو الإيراني في همدان وتبريز في غرب إيران، وقد تم تدمير قاعدة تبريز نتيجة للضربة".

وبعدما استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية ونووية في جميع أنحاء إيران، أطلقت طهران مسيّرات تلاها وابل من الصواريخ.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 63 شخصا من جراء الضربات الصاروخية الإيرانية.