نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر دبلوماسي سوري يكشف تفاصيل الحوار الذي جمع الوفد السوري مع الجانب الإسرائيلي في باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر دبلوماسي سوري، أن الحوار الذي جمع الوفد السوري مع الجانب الإسرائيلي في باريس جرى بوساطة أمريكية وتمحور حول احتواء التصعيد في الجنوب السوري.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف قاعدتين جويتين في غرب إيران، ما أدى إلى تدمير إحداهما.

وأفاد الجيش في بيان "في وقت سابق، ضرب الجيش الإسرائيلي قاعدتين تابعتين لسلاح الجو الإيراني في همدان وتبريز في غرب إيران، وقد تم تدمير قاعدة تبريز نتيجة للضربة".

وبعدما استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية ونووية في جميع أنحاء إيران، أطلقت طهران مسيّرات تلاها وابل من الصواريخ.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 63 شخصا من جراء الضربات الصاروخية الإيرانية.