نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 57 شهيدًا و512 مصابًا جراء القصف الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، أن القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية أسفر عن استشهاد 57 فلسطينيًا بينهم 3 جثامين تم انتشالها من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى إصابة 512 آخرين.

حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر

وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم ارتفعت إلى 59،733 شهيدًا و144،477 مصابًا.

وأشارت الوزارة إلى أن عددًا كبيرًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، موضحة أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إليهم بفعل الاستهداف المباشر والمستمر.

تحديث إحصائيات الشهداء منذ مارس 2025

وأضافت الوزارة أنه تم إدراج عدد جديد من الشهداء في الإحصائية التراكمية بعد استكمال بياناتهم من قِبل اللجنة القضائية المختصة بملف التبليغات والمفقودين، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ 18 مارس 2025 وحتى الآن إلى 8،581 شهيدًا و32،463 إصابة.

شهداء لقمة العيش

وفي السياق ذاته، أفادت الوزارة بأن المستشفيات استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 29 شهيدًا من العمال الفلسطينيين ممن تم استهدافهم أثناء سعيهم لتوفير لقمة العيش، إلى جانب 165 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 1،121 شهيدًا و7،485 مصابًا منذ بدء العدوان.