العالم اليوم - غسل الفواكه والخضروات.. ما الذي ينصح به الخبراء؟

انتم الان تتابعون خبر غسل الفواكه والخضروات.. ما الذي ينصح به الخبراء؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 يوليو 2025 02:17 مساءً - قدم تقرير لمجلة "هيلث" الصحية، توجيهات ونصائح الخبراء لغسل الخضروات والفواكه، لتجنب الإصابة بالتسممات.

ويهمل كثيرون غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها أو طهيها، ما قد يؤدي إلى تسمم غذائي، أو الإصابة بأمراض منقولة عبر الغذاء.

ما الذي يوجد فعليا على سطح المنتجات؟

يجب غسل الخضروات والفواكه لتنقيتها من الملوثات والجراثيم الضارة المسببة للتسمم الغذائي، الذي تشمل أعراضه التقيؤ، الإسهال، تقلصات المعدة، الغثيان، والحمى.

وتحتوي المنتجات غير المغسولة على الأوساخ، والبكتيريا، والفطريات، وبقايا المبيدات، وكميات من المواد الكيميائية.

ويزيل الغسل الأوساخ، ويقلل من بقايا المبيدات، والمواد الكيميائية، البكتيريا والجراثيم، على سطح الفواكه والخضروات.

رغم أن الغسل يقلل من هذه الملوثات، ويخفض خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء، إلا أنه لا يقضي عليها تماما.

توصيات الخبراء

توصي هيئات السلامة الغذائية بغسل الفواكه والخضروات قبل أكلها أو تقطيعها أو طبخها، لكن لا ينصح بذلك قبل التخزين، لأن ذلك من شأنه أن يزيد من نمو البكتيريا وخطر فساد المنتجات.

وينصح بغسل اليدين بالماء الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية قبل ملامسة المنتجات الطازجة.

ويحذر الخبراء من غسل الفواكه والخضروات بالصابون أو المنظفات أو مستحضرات الغسل التجارية.

وإذا كتب على المنتجات أنها "مغسولة مسبقا"، فلا حاجة لإعادة غسلها.

وبالنسبة للفواكه والخضروات ذات القشرة، ينصح بغسلها وفركها تحت ماء جار.

طريقة الغسل حسب المنتج

يوصي خبراء التغذية بغسل الخضروات الورقية لمدة تتجاوز 20 ثانية، وتجفيفها بمنشفة ورقية أو قماش نظيف.

الخضروات الجذرية والفواكه القشرية، كالبطاطس والجزر والبطيخ تغسل بفرشاة لإزالة الأوساخ.

أما الفلفل، فينصح بارتداء القفازات وتجنب لمس العين والوجه أثناء غسله.

يمكن غسل الأعشاب بوضعها في وعاء ماء بارد وتحريكها جيدا، ثم إخراجها وتجفيفها بلطف بمنشفة ورقية.

وقالت أيمي ريد، المتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية: "يجب غسل كل من الخضروات العضوية والتقليدية"، مضيفة أن "بعض المزارع تستخدم السماد الطبيعي، ما يجعل من الضروري إزالة الأوساخ بغض النظر عن طريقة الزراعة".

وأشارت ريد إلى أن استخدام الخل أو بيكربونات الصودا في غسل المنتجات ممكن، لكن ليس ضروريًا.

وأكدت أن "الغسل بالماء فقط فعّال في إزالة الأوساخ وتقليل البكتيريا وبقايا المبيدات".