نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد 31 فلسطينيًا في غزة بينهم 13 من ضحايا الحصار.. والاحتلال يواصل القصف على مخيمات ومناطق مدنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر طبية فلسطينية صباح اليوم السبت 26 يوليو 2025، أن 31 شهيدًا ارتقوا في قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 13 مواطنًا من "المجوعين قسرًا" نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق المفروض على القطاع.

وذكرت المصادر أن الضحايا سقطوا بفعل عمليات القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على مناطق مختلفة من غزة، في ظل تصعيد مستمر منذ أشهر.

قصف إسرائيلي يستهدف مخيم البريج وخان يونس

شهدت مدينة خان يونس ومخيم البريج وسط وجنوب القطاع، قصفًا مكثفًا من طائرات الاحتلال، ما أسفر عن سقوط شهيد وإصابة عدد من المدنيين بجروح متفاوتة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلًا عن مصادر طبية، باستشهاد المواطن تامر أبو دقة جراء قصف مدفعي استهدف منزلًا في منطقة بلوك 3 بمخيم البريج، كما أصيب مواطنون آخرون خلال القصف.

وفي شرق مدينة خان يونس، أصيب عدد من المواطنين في قصف استهدف تجمعًا مدنيًا قرب دوار بني سهيلا، في تكرار لسياسة الاستهداف المباشر للمدنيين والمناطق السكنية.

ضحايا المجاعة والحصار ضمن قائمة الشهداء

وأوضحت المصادر أن من بين الشهداء 13 مواطنًا قضوا نتيجة الحصار والمجاعة، بعد أن تدهورت الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مختلف مناطق القطاع، مع استمرار القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تفشي الجوع ونقص شديد في الأدوية والرعاية الطبية.

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر 2023

منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 59،676 شهيدًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب إصابة 143،965 شخصًا بجروح، في حصيلة لا تزال غير نهائية، نظرًا لوجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض أو في مناطق يصعب الوصول إليها بسبب الاستهداف المباشر لفرق الإنقاذ والإسعاف.