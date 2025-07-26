نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد 12 فلسطينيًا في استهداف إسرائيلي لطالبي مساعدات جنوب خان يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، صباح اليوم السبت 26 يوليو 2025، عن استشهاد 12 مواطنًا فلسطينيًا، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من طالبي المساعدات الإنسانية في محيط محور موراج جنوب مدينة خان يونس.

ووفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، فإن القصف الإسرائيلي استهدف بشكل مباشر المدنيين أثناء تواجدهم في المنطقة لتلقي مساعدات إغاثية، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا، في مشهد يعكس استمرار الانتهاكات ضد السكان العُزّل.