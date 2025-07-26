نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم إرهابي يستهدف محكمة في إيران.. "جيش الظلم" يعلن مسئوليته وسقوط 5 قتلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت 26 يوليو 2025، مقتل خمسة أشخاص في هجوم مسلح استهدف مبنى وزارة العدل في مدينة زاهدان، جنوب شرق إيران، في حصيلة أولية للضحايا.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن مسلحين مجهولين فتحوا النار على مقر المحكمة، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، في هجوم وصف بـ "الإرهابي".

تحركات أمنية وإخلاء للمصابين من موقع الحادث

أكد مراسل الوكالة الإيرانية أن فرق الطوارئ والإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، وتمكنت من إخراج المصابين من مبنى المحكمة، ونقلهم إلى المراكز الطبية القريبة لتلقي العلاج.

كما عملت قوات الإنقاذ بمشاركة وحدات الأمن على إخلاء موظفي المحكمة والعملاء من الموقع، وسط حالة من التأهب الأمني المشدد.

انفجارات وإطلاق نار يعقُب الهجوم

عقب وقوع الهجوم مباشرة، تجمعت قوات الأمن الإيرانية حول مبنى المحكمة في زاهدان، بينما أفاد شهود عيان بوقوع عدة انفجارات قرب موقع الحادث، تلتها أصوات إطلاق نار كثيف، ما أثار الذعر بين المدنيين في محيط المكان.

"جيش الظلم" يتبنى الهجوم الإرهابي

وفي تطور خطير، أعلنت جماعة "جيش الظلم"، التي توصف بأنها جماعة إرهابية معارضة للنظام الإيراني، مسؤوليتها عن الهجوم، في بيان تم تداوله عبر منصات تابعة لها.

وتُعرف الجماعة بنشاطها المسلح في مناطق جنوب شرق إيران، وخاصة محافظة سيستان وبلوشستان، حيث تقع مدينة زاهدان.

توترات أمنية مستمرة في زاهدان

يأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوترات الأمنية في محافظة سيستان وبلوشستان، التي تشهد من حين إلى آخر عمليات مسلحة واشتباكات بين الجماعات المعارضة والقوات الأمنية الإيرانية.

وحتى الآن، لم تصدر السلطات الإيرانية بيانًا رسميًا حول تفاصيل الهجوم أو عدد المهاجمين، فيما يستمر انتشار القوات الأمنية في محيط المحكمة لتأمين الموقع.