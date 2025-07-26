العالم اليوم - إعلام إيراني: هجوم مسلح على محكمة في زاهدان بإقليم بلوشستان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 يوليو 2025 10:20 صباحاً - أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع هجوم مسلح، اليوم السبت، على محكمة في زاهدان في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

ونقل موقع "إيران إنترناشيونال" بالإنجليزية عن وسائل إعلام إيرانية قولها إن مسلحين مجهولين هاجموا محكمة في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان اليوم السبت. وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، بأن خدمات الطوارئ وقوات الأمن انتشرت في موقع الهجوم. ولم تُكشف تفاصيل أخرى.

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