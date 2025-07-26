العالم اليوم - روسيا: تدمير 54 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 يوليو 2025 09:24 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت وأسقطت خلال الليلة الماضية 54 طائرة أوكرانية مسيرة، في مناطق عدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم السبت: "(تم تدمير) 24 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، 12 فوق أراضي مقاطعة روستوف.

وأضافت أنه تم كذلك إسقاط وتدمير 6 مسيرات أوكرانية فوق أراضي القرم، 4 فوق حوض بحر آزوف، 3 فوق حوض البحر الأسود، 2 فوق أراضي مقاطعة أوريول، 2 فوق أراضي مقاطعة تولا و1 - فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

إصابات بهجمات روسية على خاركيف

وفي كييف، أصيب عدة أشخاص في هجمات روسية جديدة بالمسيرات والصواريخ على مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا، بحسب ما أعلنه مسؤولون محليون في وقت مبكر من اليوم السبت.

وأفاد عمدة خاركيف، إيهور تيريخوف، بسقوط إصابات، عبر تطبيق تلغرام، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. وقبل ساعات، كان قد أعلن عن أضرار لحقت بمبان سكنية ومستودعات ومركبات.

وواجهت المدينة، التي تقع على بعد 25 كيلومترا فقط من الحدود الروسية، قصفا متكررا في الأيام الأخيرة، مما أسفر عن إصابة العشرات.

وفي غضون ذلك، في منطقة دنيبروبيتروفسك الجنوبية الشرقية، اندلع حريق في مدينة كاميانكي بعد ضربة صاروخية روسية خلال الليل، وفقا للحاكم العسكري الإقليمي سيرهي ليساك.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى انفجارات في مدينة دنيبرو، على الرغم من عدم وجود تفاصيل فورية عن الضحايا أو الأضرار.