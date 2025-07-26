مجزرة جديدة بحق المُجوّعين في غزة

مجزرة جديدة بحق المُجوّعين في غزةاستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجددا مجوّعين كانوا يحاولون الحصول على مساعدات في قطاع غزة، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن 12 مواطنا على الأقل استشهدوا وأصيب أكثر من 150 آخرين جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على منتظري المساعدات في منطقة "السودانية" شمال غربي غزة، مضيفة أن فلسطينيا آخر استشهد وأصيب آخرون في استهداف إسرائيلي لمنتظري المساعدات قرب جسر "وادي غزة" وسط القطاع.

كما استشهد فلسطيني جراء قصف من طائرة مسيرة جنوب شرقي مدينة دير البلح، فيما استشهدت سيدة وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية على "حي الدرج" وسط مدينة غزة.

وكانت الحصيلة المؤقتة لضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع غزة منذ 21 شهرا تشير إلى تسجيل 59 ألفا 676 شهيدا، و143 ألفا و965 مصابا.