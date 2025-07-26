نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يختتم جولته فى 6 دول أفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج جولته الأفريقية والتى شملت ست دول (تشاد - نيجيريا - وبوركينا فاسو - والنيجر - ومالى - والسنغال) وذلك بتوجيه من رئيس الجمهورية.

وشارك فى الجولة وفدًا موسعًا من 30 رجل أعمال وممثلين عن الشركات المصرية العامة والخاصة والهيئات الوطنية المتخصصة فى مجالات الزراعة، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية، والتعدين، والصناعات التحويلية والطاقة الجديدة والمتجددة، برئاسة الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة التعاون الافريقى باتحاد الصناعات المصرية.

شارك في الجولة الأفريقية ممثلو الهيئات الوطنية والمؤسسات والشركات المصرية التالية:

* جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

* الهيئة العامة للبترول وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية

* المجلس التصديري لصناعة الأدوية

* جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)

* مجموعة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات

* شركة الشحنة الكهربائية للكابلات

* شركة MTS

* شركة سام كريت

* شركة أوراسكوم للإنشاءات

* شركة السويدي إليكتريك

* شركة المقاولون العرب

* شركة العامرية

* شركة لايف كيميكال جروب

* مجموعة مصر المتحدة

* شركة مصر هاي تك الدولية للبذور

* شركة السلام الدولية للتصدير والاستيراد

* مجموعة عرفة للتنميه الزراعيه واستصلاح الأراضي

* شركة مارين لوجستيك جولد مايننج

* شركة المراكبي للصلب

* شركة الشمعدان للصناعات الغذائية

جاءت الجولة الأفريقية تجسيدًا لتكامل الجهود والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، فى سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بين مصر والدول الأفريقية وتحقيق التكامل الإقليمي المنشود.