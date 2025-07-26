آلاف المحتجين يتجمعون أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن رفضًا للمجاعة في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - قال مراسل RT في بريطانيا مساء يوم الجمعة، إن آلاف المحتجين تجمعوا أمام مقر الحكومة في لندن رفضًا للمجاعة في قطاع غزة.

وقال موقع "حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني" في بيان نشره على موقعه الرسمي الجمعة، إن "الفلسطينيين في قطاع غزة يموتون من الجوع بسبب الحصار الإسرائيلي وهو الحصار المصمم خصيصا لاستخدام التجويع كسلاح في الحرب والإبادة الجماعية".

وأضاف الموقع "لقد رأينا جميعا الصور المؤلمة لفلسطينيين بالغين وأطفال تحولوا إلى هياكل عظمية، وأشخاصا منهكين يحملون أوانيهم الفارغة في انتظار أي كمية صغيرة من المساعدات الغذائية المتاحة، وكثيرا ما يلقون حتفهم بطريقة قاسية، وقد قتل ما يقرب من ألف فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين وهم يقفون في طوابير للحصول على الطعام".



وتابع قائلا: "لقد رأينا هذه الصور ورأينا جميع أعضاء الحكومة البريطانية أيضا يواصلون إرسال الأسلحة إلى إسرائيل متذرعين بكل ذريعة ممكنة لمواصلة دعم الإبادة الجماعية الإسرائيلية.. شريك في قصف المستشفيات والمدارس والملاجئ والمنازل، وشريك في التجويع الجماعي لشعب بأكمله".

وأردف بالقول: "رسالتنا للحكومة البريطانية بسيطة، أوقفوا تواطؤكم في الإبادة الجماعية الإسرائيلية.. أوقفوا تجويع غزة.. أوقفوا تسليح إسرائيل الآن".

ودعت "حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني" فروعها وأنصارها في جميع أنحاء المملكة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة في نهاية هذا الأسبوع، لمواجهة ساستهم وصناع القرار المحليين بتواطؤهم في هذه الجرائم، ودعوتهم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء التواطؤ البريطاني.

وفي السياق، أعلن نحو 221 نائبا من مختلف الأحزاب السياسية في المملكة المتحدة انضمامهم إلى دعوة حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر للاعتراف بدولة فلسطين.

وحث النواب الحكومة على اتخاذ هذه الخطوة قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، عقب إعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال المؤتمر.

وجاء في رسالتهم التي نسقتها سارة تشامبيون رئيسة لجنة التنمية الدولية عن "حزب العمال": "نتوقع أن تُحدد حكومة المملكة المتحدة خلال المؤتمر، موعد وكيفية تطبيق التزامها الراسخ بحل الدولتين، بالإضافة إلى كيفية تعاونها مع الشركاء الدوليين لتحقيق ذلك".

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني دعوات متزايدة للاعتراف بدولة فلسطينية فورا، وسط تصاعد الغضب العالمي إزاء معاناة الشعب الفلسطيني من الجوع في غزة.

إلى ذلك، أكد زعماء المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في بيان صدر يوم الجمعة، أن الوقت حان لإنهاء الحرب على غزة، في حين يواجه القطاع الذي مزقته الحرب، أزمة متفاقمة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيان المشترك "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على تدفق المساعدات على الفور والسماح بشكل عاجل للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإنسانية بالقيام بعملها من أجل اتخاذ إجراءات ضد المجاعة".

وأضافوا أن "الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين بما في ذلك الوصول إلى المياه والغذاء، يجب تلبيتها دون أي تأخير إضافي".

وشددوا على أن "منع المساعدات الإنسانية الأساسية عن السكان المدنيين أمر غير مقبول"، مشيرين إلى أنه "يجب على إسرائيل أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

كما شدد البيان الثلاثي على أن الكارثة الإنسانية التي تحدث في غزة يجب أن تتوقف فورا، وحثوا جميع الأطراف على إنهاء الصراع من خلال التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقالوا في البيان: "نحن على استعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم وقف إطلاق النار الفوري والعملية السياسية التي تؤدي إلى الأمن والسلام الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأكملها".

وأشار البيان الصادر أيضا إلى أنهم "يعارضون بشدة الجهود الرامية لفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة".