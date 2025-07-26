نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: أكثر من 131 ألف شخص نزحوا من منازلهم في تايلاند وأكثر من 4 آلاف في كمبوديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي أن أكثر من 131 ألف شخص غادروا منازلهم في تايلاند، وأكثر من 4 آلاف في كمبوديا بسبب التصعيد الأخير بين البلدين.

وقالت خلال مؤتمر صحفي: "حسب الشركاء الإنسانيين، أجبر أكثر من 131 ألف شخص في تايلاند وأكثر من 4 آلاف شخص في كمبوديا على النزوح من منازلهم".

ذكرت صحيفة "ذا نيشن" أن قيادة الدفاع الحدودي التايلاندية فرضت حالة “الأحكام العرفية” في ثماني مقاطعات على طول الحدود مع كمبوديا.

ودخل تصعيد النزاه الحدودي بين تايلاند وكمبوديا مرحلة الاشتباكات المسلحة صباح يوم 24 يوليو. بعد تبادل إطلاق النار في المنطقة الحدودية، تبادل الطرفان القصف المدفعي، واستخدمت كمبوديا راجمات صواريخ "غراد"، لشن هجمات على أهداف مدنية في تايلاند. وشنت تايلاند غارة جوية على مواقع للقوات المسلحة الكمبودية. وسقط قتلى وجرحى من الجانبين، بمن فيهم مدنيون.

وتدهورت العلاقات بين تايلاند وكمبوديا بشكل حاد منذ الاشتباك بين قوات من البلدين على الحدود المتنازع عليها في 28 مايو، والذي قتل فيه جندي كمبودي.