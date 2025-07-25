العالم اليوم - قطر ومصر تؤكدان تواصل جهود الوساطة في غزة 

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 يوليو 2025 11:19 مساءً - قالت قطر ومصر الجمعة إنهما تواصلان جهود الوساطة في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وأصرتا على أن تعليق المفاوضات لعقد مشاورات هو "أمر طبيعي"، فيما يتراجع الأمل في تحقيق اختراق.

وقال البلدان في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية القطرية "تواصل دولة قطر وجمهورية مصر العربية جهودها الحثيثة في ملف الوساطة بقطاع غزة"، وأشارا إلى "إحراز بعض التقدم" في الجولة الأخيرة من المفاوضات.

وشدد البيان على أن "تعليق المفاوضات لعقد المشاورات قبل استئناف الحوار مرة أخرى يعد أمرا طبيعيا في سياق هذه المفاوضات المعقدة".

وبدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد بدآ يتخليان، اليوم الجمعة، عن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مع حركة حماس، وقالا إن من الواضح أن الحركة الفلسطينية لا تريد التوصل إلى اتفاق. وقال نتنياهو إن إسرائيل تدرس الآن خيارات "بديلة" لتحقيق أهدافها من الحرب، المتمثلة في إعادة الرهائن من قطاع غزة وإنهاء حكم حركة حماس في القطاع.