تايلند تحذّر من اندلاع حرب مع كمبوديا
حذّر رئيس الوزراء التايلاندي بالوكالة بومتام ويشاياشاي من أن الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا "قد تتحوّل إلى حرب"، موضحًا أنه إذا ما شهد الوضع تصعيدًا، فهو قد يتحوّل إلى حرب، حتى لو كانت الأمور تقتصر الآن على اشتباكات.
وأدى الخلاف الحدودي بين البلدين الواقعين في جنوب شرق آسيا في اليومين الأخيرين إلى مستوى عنف غير مسبوق منذ العام 2011، مع مشاركة طائرات مقاتلة ودبابات وجنود على الأرض، وقصف مدفعي في مناطق مختلفة متنازع عليها.
وأعلن أبيشارت سابراسيرت، المسؤول العسكري التايلاندي في مقاطعتي شاتشابوري وترات، أن "القانون العرفي بات ساري المفعول" في ثماني مقاطعات حدودية.
وقالت وزارة الصحة التايلاندية اليوم إن أكثر من 138 ألف مدني أخلوا مناطق مشمولة بالاشتباكات تقع في شمال شرق البلاد.
وجدير بالذكر أنه بطلب من رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة اجتماعًا طارئًا في نيويورك.
وفي وقت سابق اليوم، أكدت تايلاند استعدادها لحلّ النزاع مع كمبوديا بوساطة ماليزيا، بحسب ما أفاد ناطق باسم وزارة الخارجية التايلاندية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تايلند تحذّر من اندلاع حرب مع كمبوديا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.