تايلند تحذّر من اندلاع حرب مع كمبوديا

تايلند تحذّر من اندلاع حرب مع كمبودياحذّر رئيس الوزراء التايلاندي بالوكالة بومتام ويشاياشاي من أن الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا "قد تتحوّل إلى حرب"، موضحًا أنه إذا ما شهد الوضع تصعيدًا، فهو قد يتحوّل إلى حرب، حتى لو كانت الأمور تقتصر الآن على اشتباكات.

وأدى الخلاف الحدودي بين البلدين الواقعين في جنوب شرق آسيا في اليومين الأخيرين إلى مستوى عنف غير مسبوق منذ العام 2011، مع مشاركة طائرات مقاتلة ودبابات وجنود على الأرض، وقصف مدفعي في مناطق مختلفة متنازع عليها.

وأعلن أبيشارت سابراسيرت، المسؤول العسكري التايلاندي في مقاطعتي شاتشابوري وترات، أن "القانون العرفي بات ساري المفعول" في ثماني مقاطعات حدودية.

وقالت وزارة الصحة التايلاندية اليوم إن أكثر من 138 ألف مدني أخلوا مناطق مشمولة بالاشتباكات تقع في شمال شرق البلاد.

وجدير بالذكر أنه بطلب من رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة اجتماعًا طارئًا في نيويورك.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت تايلاند استعدادها لحلّ النزاع مع كمبوديا بوساطة ماليزيا، بحسب ما أفاد ناطق باسم وزارة الخارجية التايلاندية.