أكثر من 221 نائبًا بريطانيًا يطالبون رئيس الوزراء الاعتراف بدولة فلسطين

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أحمد جودة - القاهرة - انضم نحو 221 نائبًا من مختلف الأحزاب السياسية في المملكة المتحدة إلى دعوة حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر للاعتراف بدولة فلسطين.

وحث النواب الحكومة على اتخاذ هذه الخطوة قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، عقب إعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال المؤتمر.

وجاء في رسالتهم التي نسقتها سارة تشامبيون رئيسة لجنة التنمية الدولية عن "حزب العمال": "نتوقع أن تُحدد حكومة المملكة المتحدة خلال المؤتمر، موعد وكيفية تطبيق التزامها الراسخ بحل الدولتين، بالإضافة إلى كيفية تعاونها مع الشركاء الدوليين لتحقيق ذلك".

وكان من بين الموقعين على الرسالة نواب من حزب العمال، والمحافظين، والديمقراطيين الأحرار، والحزب الوطني الاسكتلندي، وحزب الخضر، وحزب بلايد كيمرو، والحزب الديمقراطي الاشتراكي العمالي، ومستقلون.

ومن بين كبار الموقعين على البيان، رئيسا اللجنة العمالية المختارة، ليام بيرن وروث كادبوري، وزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار السير إد ديفي، بالإضافة إلى الوزير السابق من حزب المحافظين، كيت مالثاوس.

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني دعوات متزايدة للاعتراف بدولة فلسطينية فورا، وسط تصاعد الغضب العالمي إزاء معاناة الشعب الفلسطيني من الجوع في غزة.

وصرح كير ستارمر مساء الجمعة، بأن مثل هذه الخطوة يجب أن تكون جزءا من "مسار" السلام في الشرق الأوسط.

وقال رئيس الوزراء: "سيحدد هذا المسار الخطوات الملموسة اللازمة لتحويل وقف إطلاق النار، الذي تشتد الحاجة إليه، إلى سلام دائم".

وأضاف: "يجب أن يكون الاعتراف بدولة فلسطينية إحدى هذه الخطوات.. أنا قاطع في ذلك.. ولكن يجب أن يكون جزءا من خطة أوسع تفضي في النهاية إلى حل الدولتين وأمن دائم للفلسطينيين والإسرائيليين".