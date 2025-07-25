نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريطانيا وفرنسا وألمانيا تطالب بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة والسماح بدخول المساعدات على الفور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد زعماء المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في بيان صدر يوم الجمعة، أن الوقت حان لإنهاء الحرب على غزة، في حين يواجه القطاع الذي مزقته الحرب، أزمة متفاقمة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيان المشترك "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على تدفق المساعدات على الفور والسماح بشكل عاجل للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإنسانية بالقيام بعملها من أجل اتخاذ إجراءات ضد المجاعة".

وأضافوا أن "الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين بما في ذلك الوصول إلى المياه والغذاء، يجب تلبيتها دون أي تأخير إضافي".

وشددوا على أن "منع المساعدات الإنسانية الأساسية عن السكان المدنيين أمر غير مقبول"، مشيرين إلى أنه "يجب على إسرائيل أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

كما شدد البيان الثلاثي على أن الكارثة الإنسانية التي تحدث في غزة يجب أن تتوقف فورا، وحثوا جميع الأطراف على إنهاء الصراع من خلال التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقالوا في البيان: "نحن على استعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم وقف إطلاق النار الفوري والعملية السياسية التي تؤدي إلى الأمن والسلام الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأكملها".

وأشار البيان الصادر أيضا إلى أنهم "يعارضون بشدة الجهود الرامية لفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة".