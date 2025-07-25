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استطلاع للرأي يظهر انخفاض نسبة تأييد أداء ترامب إلى أدنى مستوى لها

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استطلاع للرأي يظهر انخفاض نسبة تأييد أداء ترامب إلى أدنى مستوى لها

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أحمد جودة - القاهرة - أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "غالوب" انخفاض نسبة تأييد أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى 37%، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ بداية ولايته الثانية في يناير 2025.

وبحسب بيانات استطلاعات الرأي، وصلت نسبة المؤيدين لأداء ترامب إلى ذروتها في يناير إلى 47%.

ووفقا للاستطلاع، يُبدي 37% من الأمريكيين تأييدهم لأداء الرئيس. وتبلغ نسبة تأييده بين الجمهوريين 89%، بينما لا تتجاوز 29% بين المستقلين. أما بين الديمقراطيين، فتبلغ نسبة تأييده 2% فقط.

وأجري الاستطلاع في الفترة من 7 إلى 21 يوليو وشمل 1002 من البالغين الأمريكيين، بهامش خطأ يبلغ 4 نقاط مئوية فقط.

وكان 41% من المشاركين راضين عن السياسة الخارجية لترامب و38% عن الهجرة و37% عن السياسة الاقتصادية و36% عن التجارة الخارجية و29% عن حل قضايا الميزانية الفيدرالية، وأجاب نحو 750 مشاركا عن هذه الأسئلة، وكان هامش الخطأ 5 نقاط مئوية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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