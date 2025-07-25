العالم اليوم - انقطاع عالمي بـ"ستارلينك" يربك الاتصالات العسكرية الأوكرانية

انتم الان تتابعون خبر انقطاع عالمي بـ"ستارلينك" يربك الاتصالات العسكرية الأوكرانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 يوليو 2025 09:23 مساءً - قال مسؤولون في الجيش الأوكراني إن العطل الذي أصاب نظام الإنترنت "ستارلينك"، يوم الخميس، عطل الاتصالات العسكرية بين وحدات الجيش، وأدى إلى تأجيل بعض العمليات القتالية، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

وقال قائد طائرات مسيرة أوكراني، تحدث لـ"رويترز" بشرط عدم الكشف عن هويته، إن وحدات اضطرت لتأجيل عدة عمليات قتالية بسبب انقطاع الاتصال.

ومنذ بداية الحرب، اعتمدت القوات الأوكرانية على آلاف المحطات التابعة لشركة ستارلينك المملوكة لـ"سبيس إكس" في الاتصالات الميدانية وبعض عمليات الطائرات المسيرة، لقدرتها على مقاومة التجسس والتشويش.

وشهدت خدمة "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، الخميس، انقطاعا واسع النطاق بسبب خلل داخلي في البرمجيات، أدى إلى انقطاع الخدمة عن عشرات آلاف المستخدمين.

وعادت الشبكة إلى العمل، بعد أن استمر الانقطاع حوالي ساعتين ونصف، وفقا لما ذكره مايكل نيكولز، نائب رئيس هندسة ستارلينك في سبيس إكس، في منشور أعادت ستارلينك نشره لاحقا على منصة التواصل الإجتماعي (إكس).

وكتب روبرت بروفدي، قائد قوات الطائرات المسيرة الأوكرانية، في منشور على تطبيق تيليغرام إن "خدمة ستارلينك خارج الخدمة على طول الجبهة بالكامل".

وبعدها نشر بروفدي منشورا آخر تحدث فيه عن عودة الاتصال، وأوضح أن هذه الحادثة أبرزت خطورة الاعتماد المفرط على هذه الأنظمة ودعا إلى تنويع وسائل الاتصال والربط، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف قائلا: "تم تنفيذ المهام القتالية بدون بث (فيديو)، وأُجري الاستطلاع الميداني باستخدام طائرات مسيّرة هجومية".

من جهته، قال أولكسندر دميترييف، مؤسس نظام "أوتشي" (OCHI) الأوكراني الذي يجمع بيانات من آلاف أطقم الطائرات المسيرة على الجبهة، إن الحادث أظهر أن الاعتماد على الخدمات السحابية في قيادة الوحدات ونقل معلومات الاستطلاع الحربي بالطائرات المسيرة يمثل "مخاطرة كبيرة"، بحسب "رويترز".

وأضاف: "إذا فقد الاتصال بالإنترنت، فإن القدرة على تنفيذ العمليات القتالية تتلاشى عمليا". داعيا إلى التوجه نحو أنظمة اتصال محلية لا تعتمد على الإنترنت.

ورغم أن ستارلينك لا تعمل رسميا في روسيا، إلا أن مسؤولين أوكرانيين قالوا إن القوات الروسية تستخدم أيضًا هذه الأنظمة على نطاق واسع في الخطوط الأمامية بأوكرانيا، وفقا لما نقلته ذات الوكالة.

وكانت وكالة رويترز قد أفادت، الجمعة، بأن إيلون ماسك، مالك "ستارلينك"، أصدر أمرا في عام 2022 بقطع تغطية إنترنت ستارلينك عن مناطق معينة في أوكرانيا في وقت كانت القوات الأوكرانية تنفذ فيه هجوما مضادا.