نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا في أواخر يوليو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن موسكو طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا في 31 يوليو.

وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن: "نقترح التركيز على مناقشة الإجراءات التي تقوض البحث عن سبل لحل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا، بما في ذلك محاولات تعطيل مسار المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة في إسطنبول".

وأضاف: "سنناقش ذلك بالتفصيل في اجتماع منفصل طلبنا عقده في 31 يوليو".

وأشار إلى أن "الأمم المتحدة تحاول بعناد تجاهل محاولات المسؤولين الفاسدين في كييف إنقاذ فلاديمير زيلينسكي وزمرته، مما يضع مستقبل بلادهم موضع تساؤل".

وفي وقت سابق، صادق البرلمان الأوكراني على مشروع قانون ينهي استقلالية كل من المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا والنيابة الخاصة بمكافحة الفساد، وقام زيلينسكي في وقت لاحق بتوقيعه.

واتهم فيتالي شابونين رئيس مركز مكافحة الفساد في أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي بالسعي لتصفية الإعلام المستقل، وتضييق الخناق على منتقديه وكاشفي الفساد من خلال الإغلاق أو الترهيب الممنهج.

وشهدت العديد من المدن الأوكرانية احتجاجات واسعة دفاعًا عن المكتب الوطني لمكافحة الفساد رافعين لافتات ضد فلاديمير زيلينسكي وأندريه يرماك.

كما ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن زيلينسكي بدأ يفقد السيطرة على السلطة بسبب مشروع القانون بشأن المكتب الوطني لمكافحة الفساد.