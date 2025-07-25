نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منظمات أممية تطلب دعمًا ماليًا للاجئي السودان العائدين من النزوح لبيوتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت عدة منظمات تابعة للأمم المتحدة إلى دعم لاجئي السودان العائدين لإعانتهم على بناء حياتهم من جديد.

وقالت المنظمات الأممية إن مئات الآلاف من النازحين واللاجئين يعودون حاليا إلى منازلهم في السودان مع تراجع حدة القتال بين الحكومة والمتمردين في أجزاء من البلاد.

وطلبت هذه المنظمات دعما ماليا دوليا لمساعدة العائدين على إعادة بناء حياتهم من جديد.

وبحسب الأمم المتحدة تواجه الدولة الواقعة في شمال شرق إفريقيا أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم.

ومنذ اندلاع الصراع في أبريل 2023 نزح أكثر من 12 مليون شخص وفر بعضهم إلى خارج البلاد

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن نحو 1.3 مليون شخص عادوا إلى العاصمة الخرطوم وإلى ولايتي سنار والجزيرة منذ مارس الماضي.

وقال لوكا ريندا ممثل البرنامج في بورتسودان: "بحلول نهاية العام قد يعود أكثر من مليوني شخص إلى الخرطوم وحدها."

وأضاف: "من أجل توفير آفاق مستقبلية لأولئك العائدين يجب إزالة آلاف القنابل والذخائر الخطرة من مخلفات الحرب في العاصمة."

وأوضح ريندا: "يجب أيضا إصلاح 1700 بئر وتجهيز المضخات بألواح شمسية، كما يجب إزالة الأنقاض واستعادة الخدمات الصحية وتوفير فرص عمل."