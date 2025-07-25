نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يفتتح مصنع "سيلتال" المصري لإنتاج الأدوات الكهربائية في السنغال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

افتتح د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية مصنع شركة "سيلتال" المصرية لإنتاج الأدوات الكهربائية في العاصمة السنغالية داكار يوم الجمعة ٢٥ يوليو ٢٠٢٥، وذلك بحضور السيد سيرين جاي ديوب وزير التجارة والصناعة وعدد من المسئولين السنغاليين.

وخلال كلمة ألقاها الوزير عبد العاطي، أكد أن هذا المشروع الصناعي يعد خطوة هامة نحو تعزيز النشاط الاقتصادي المصري في القارة الإفريقية، وتفعيل لتوجه الدولة المصرية للتعاون مع دول القارة في مختلف المجالات، لاسيّما التصنيع ونقل التكنولوجيا.

واضاف أن المشروع يُجسد الرؤية المصرية القائمة على تحقيق التنمية المشتركة مع الأشقاء في إفريقيا، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على دعم الاستثمارات المصرية في الخارج، خاصة في الدول الإفريقية. كما نوه بـ أهمية المصنع في توفير منتجات كهربائية عالية الجودة بأسعار تنافسية للأسواق المحلية والإقليمية، فضلا عن نقل الخبرات الصناعية المصرية.

من جانبه، أشاد السيد سيرين جاي ديوب وزير التجارة والصناعة بالدور المميز الذى تقوم به مصر لدعم المشروعات والاستثمارات فى السنغال، والاسهام في نقل الخبرات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. وأكد على استعداده الكامل لتقديم كافة أشكال التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال المصريين الراغبين في الاستثمار في السوق السنغالي.