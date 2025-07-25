نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رائدة الرياضات الإلكترونية تشيد بتنظيم السعودية لكأس العالم 2025 في الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أول يوم لها في بطولة العالم للرياضات الإلكترونية (EWC) المقامة في الرياض، أعربت تشيري شيا، نائبة رئيس شركة Moonton Games، ورئيسة قسم النشر والرياضات الإلكترونية، عن إعجابها بحجم التنظيم والترتيبات في الحدث الذي وصفته بأنه “ليس مجرد بطولة بل بيان واضح عن نمو صناعة الرياضات الإلكترونية عالميًا”.

وأكدت شيا أن مشاركة Moonton في البطولة هذا العام تشمل بطولتين رئيسيتين للعبة Mobile Legends: Bang Bang، وهما MSC وMDL، مع منافسات مخصصة للنساء، معتبرة أن هذا “يعيد تعريف الرياضات الإلكترونية المحمولة على الساحة العالمية” من خلال وجود “لعبة واحدة وبطلين”.

وعن دور البطولات التنافسية في توحيد اللاعبين والمجتمعات، قالت تشيري شيا إن هذه البطولات “تجمع اللاعبين من مختلف البلدان ليمثلوا دولهم، ويتواصلوا ويتشاركوا خبراتهم، ما يبني جسورًا من الشغف والاحترافية”.

وفيما يتعلق بتحدياتها كامرأة قيادية في قطاع تهيمن عليه الكفاءات الذكورية، أكدت تشيري أن “صناعة الألعاب تفتح اليوم المزيد من الفرص للنساء، ونشهد تمثيلًا متزايدًا للنساء في المناصب القيادية والمنافسات على أعلى المستويات”، داعية جميع النساء الشغوفات بالألعاب إلى اغتنام الفرصة والدخول إلى هذه الصناعة الواعدة.

تشيري شيا انطلقت في مسيرتها المهنية بتدريب في شركة Neowiz ثم عملت في Tencent قبل انضمامها إلى Moonton في 2016، حيث لعبت دورًا محوريًا في التوسع العالمي للعبة Mobile Legends: Bang Bang، وهي الآن تقود استراتيجيات النشر والرياضات الإلكترونية التي تعزز من نجاح الشركة على الساحة الدولية.