نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيري شيا: بطولة العالم بالرياض تؤكد صعود الرياضات الإلكترونية عالميًا وتمهّد الطريق للنساء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت تشيري شيا، نائب رئيس شركة “مونتون” العالمية، الرائدة في تطوير ألعاب الهواتف المحمولة والبطولات التنافسية، بتنظيم المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، مؤكدة أن الحدث يمثل محطة فارقة في مسار تطور هذه الرياضات على المستوى الدولي.

وأعربت شيا عن إعجابها بحجم الفعالية وجودة التنظيم والمشاركة العالمية الواسعة، مشيرة إلى أن البطولة تسلط الضوء على مدى التقدم الذي أحرزته الرياضات الإلكترونية وتحولها إلى صناعة متكاملة وشاملة.

وأكدت أن مشاركة شركتها هذا العام عبر بطولتَي “بطولة منتصف الموسم” و”الدوري التنموي” الخاصة بلعبة “أساطير الهواتف المحمولة” تعكس التزام مونتون بتطوير الرياضات الإلكترونية، خاصة على مستوى ألعاب الهواتف الذكية. كما أشارت إلى أهمية إدراج بطولات مخصصة للنساء هذا العام، واعتبرته خطوة متقدمة نحو تعزيز التنوع والشمول في هذا المجال.

وتحدثت شيا عن الدور الذي تلعبه البطولات التنافسية في جمع المجتمعات من مختلف البلدان، موضحة أن الفعاليات الكبرى مثل “الدوري المحلّي للمحترفين” و”بطولة العالم” تتيح للاعبين تمثيل دولهم والتفاعل مع لاعبين من ثقافات وأساليب مختلفة، مما يعزز الروح الرياضية ويقوي الروابط العابرة للحدود.

وفيما يخص تمكين المرأة في مجال يهيمن عليه الرجال، شددت شيا على أن قطاع الألعاب يشهد تحولات إيجابية، حيث أصبحت الفرص متاحة بشكل متزايد للنساء سواء في مواقع القيادة أو في المنافسات. وأقرت بوجود تحديات، خاصة فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين العمل والحياة، لكنها أكدت أن المجال اليوم يوفر مسارات واعدة وطويلة الأمد للنساء الطموحات.

واختتمت حديثها برسالة دعم وتشجيع للنساء الراغبات في دخول هذا المجال، مؤكدة أن الشغف هو نقطة الانطلاق، وأن صناعة الألعاب ترحب بالجميع وتفتح آفاقًا واسعة لمن يسعى للتميز