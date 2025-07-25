نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: "الحصانة الرئاسية" ملاذ أوباما للخروج من قضية فبركة التدخل الروسي في الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الأسبق باراك أوباما سيكون على الأرجح قادرًا على تجنب المسؤولية عن فبركة اتهامات بالتدخل الروسي في الانتخابات بفضل "الحصانة الرئاسية".

قال ترامب للصحفيين: "من المرجح أن يساعده قرار الحصانة (من المحكمة العليا) كثيرا، لكنه لن يساعد من حوله على الإطلاق. لقد ارتكب أعمالا إجرامية، لا شك في ذلك، لكنه يتمتع بالحصانة، ومن المرجح أن ينجو".

وكانت مديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي غابارد قد صرحت خلال إحاطة في البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي بأن أوباما يتحمل مسؤولية التلاعب ببيانات أجهزة الاستخبارات الأمريكية، لكن قرار الملاحقة الجنائية المحتملة ضد الرئيس الأسبق يعود لوزارة العدل.

ووصف ترامب سابقا الوثائق المقدمة بأنها "دليل قاطع" على أن أوباما "قاد مؤامرة" مع هيلاري كلينتون وآخرين "لمحاولة سرقة الانتخابات".

ورفض أوباما اتهامات دونالد ترامب له بـ"الخيانة" و"المؤامرة"، وأكد أن "الاستنتاجات التي توصلت إليها أجهزة الاستخبارات حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 تظل صحيحة".