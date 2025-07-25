نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: ندرس فرض عقوبات ثانوية على روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين قبل مغادرته اليوم إلى بريطانيا أنه لا يستبعد إمكانية فرض عقوبات ثانوية على روسيا.

وقال ترامب: "نحن ندرس هذا الوضع بأكمله. قد نضطر إلى فرض عقوبات ثانوية ضد روسيا".

وردا على سؤال حول احتمالات حدوث ذلك خلال 50 يوما، أجاب ترامب: "ربما".

وأكدت إلفيرا نابيولينا، رئيسة البنك المركزي الروسي، في مؤتمر صحفي عقدته عقب اجتماع مجلس إدارة البنك اليوم الجمعة، أن التجربة والممارسة أثبتتا أن القطاع المالي الروسي يتمتع بقدرة عالية على الصمود في وجه العقوبات.

وأكد البيت الأبيض أن ترامب يصر على أن جميع القرارات المتعلقة بالعقوبات المحتملة على روسيا تبقى من اختصاصه.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن مشروع القانون الخاص بالعقوبات الأمريكية على روسيا، يبدو غير عقلاني إلى حد كبير وقد يضر بمصالح الولايات المتحدة نفسها، ويؤثر سلبا على علاقاتها التجارية مع عدد من الدول.

كما قدر ترامب فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي بأنها "50 مقابل 50".

وأضاف: "لدينا فرصة بنسبة 50%، ربما أقل، لكنها 50 مقابل 50، أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي".

من جانبها أكدت موسكو مرارا على أن فرض العقوبات ضد روسيا من قبل الغرب لن يثنيها عن تحقيق أهداف عمليتها العسكرية الخاصة في دونباس