أردوغان: نعمل على ترتيب لقاء قمة يجمع بوتين وترامب في اسطنبول

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه قد يجري اتصالات مع كل من نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في غضون أيام لبحث إمكانية عقد لقاء قمة يجمعهما في اسطنبول.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أردوغان عقب أدائه صلاة الجمعة في اسطنبول.

وتطرق الرئيس التركي إلى الجولة الأخيرة من المفاوضات الروسية الأوكرانية التي جرت في قصر تشيراغان في اسطنبول الأربعاء، وقال: "مؤخرا عقدت محادثات بيني وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحصلنا على دعمه لهذه المفاوضات".

وتابع: "خلال هذا الأسبوع، من الممكن أن أجري محادثات جديدة مع الرئيس بوتين، و(كذلك مع) الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب.. وسنبحث ونرى ما إذا كان بإمكاننا عقد لقاء قمة يجمعهما في إسطنبول أم لا".

وأضاف الرئيس التركي: "نحن معنيون بعقد لقاء قمة يجمعهما.. ونعمل الآن على تنظيم لقاء قمة يجمعهما في اسطنبول".