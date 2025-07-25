العالم اليوم - فضيحة حفل "كولدبلاي".. السيدة "الخائنة" تستقيل من منصبها

انتم الان تتابعون خبر فضيحة حفل "كولدبلاي".. السيدة "الخائنة" تستقيل من منصبها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 يوليو 2025 02:16 مساءً - قدمت كريستين كابوت، مديرة الموارد البشرية في شركة التكنولوجيا "أسترونومر"، استقالتها بعد "فضيحة" الفيديو الذي انتشر من حفل فرقة "كولدبلاي" الذي أقيم في بوسطن، حيث ظهرت في مشهد رومانسي مع زميلها آندي بايرون، الذي استقال قبل أيام من منصب المدير التنفيذي للشركة.

وفي بيان رسمي، أكدت "أسترونومر" التزامها بالقيم والثقافة التي أرساها مؤسسوها، مشيرة إلى أن القادة في الشركة مطالبون بالتحلي بمعايير السلوك والمساءلة، مضيفة أن هذا المعيار لم يتم الوفاء به مؤخرا.

ونفت الشركة صحة التقارير التي تشير إلى وجود موظفين آخرين في الفيديو، مؤكدة أن الأمر مقتصر على الشخصين المذكورين فقط.

وخلال الحفل الذي أقيم في ملعب "جيليت"، ظهرت لقطة على الشاشة العملاقة لرجل وسيدة في لحظة رومانسية، قبل أن تبادر السيدة إلى تغطية وجهها بسرعة ومغادرة المكان، فيما انحنى الرجل محاولا تفادي الكاميرا، ما دفع المغني الرئيسي للفرقة، كريس مارتن، إلى التعليق مازحا: "يبدو أنهما يعيشان علاقة سرية".

لكن المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر "تيك توك"، وحقق أكثر من 5.8 مليون مشاهدة خلال ساعات، سرعان ما تحوّل إلى مادة إخبارية، بعد أن كشفت تقارير إعلامية هوية الشخصين الظاهرين في الفيديو، وكليهما متزوج..