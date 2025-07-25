العالم اليوم - مصر ترحّب بإعلان فرنسا أنها ستعترف بدولة فلسطين

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 يوليو 2025 02:16 مساءً - رحبت وزارة الخارجية المصرية بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معربة عن تقديرها لهذه الخطوة الفارقة لدعم الجهود الدولية الهادفة لتجسيد دولة فلسطينية مستقلة على على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا بيان الخارجية المصرية البيان كافة الدول التي لم تتخذ بعد هذا القرار إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تأكيدا لالتزام المجتمع الدولي بالتوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وإسهاماً في ترسيخ مباديء السلام والعدالة، ودعماً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير.

كما شدد البيان على "أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لوقف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى المسؤولية الأخلاقية والقانونية الملقاة على عاتق جميع أعضاء المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتدخل لوقف الممارسات والجرائم وسياسة التجويع التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يسهم في الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين".

والخميس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأكد ماكرون في رسالة رسمية وجّهها إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ونشرها عبر منصة "إكس"، أن بلاده ستصبح بذلك أول قوة غربية كبرى تعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية.