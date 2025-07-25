نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية السعودية: قرار ماكرون بشأن الاعتراف بدولة فلسطين "تاريخي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت وزارة الخارجية السعودية اليوم الجمعة، عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين.

وأشادت المملكة بهذا القرار التاريخي، الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددة على أهمية مواصلة اتخاذ الدول للخطوات التي تسهم في إنفاذ القرارات الدولية، وتعزز الالتزام بالقانون الدولي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

وجددت المملكة دعوتها لبقية الدول، التي لم تعترف بعد، لاتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية والمواقف الجادة الداعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.