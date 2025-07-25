نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الكولومبي يأمر باعتراض سفن متجهة نحو إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو اليوم الجمعة، أمرًا باعتراض أي سفينة تحمل فحما وتتجه نحو إسرائيل، قائلًا: "بصفتي القائد الأعلى للقوات المسلحة لن أرسل أي طن من الفحم إلى إسرائيل، وأنا أتحمل المسؤولية".

وأكد الرئيس غوستافو بيترو، أن كولومبيا "لن تكون متواطئة في الإبادة الجماعية".

وجاءت تصريحات بيترو من مدينة قرطاجنة على الساحل الكاريبي في كولومبيا، حيث قدم غوستافو الوحدات البحرية الجديدة التابعة لـ "NavadaColombia"، بما في ذلك سفينة "بينكوس بيوهو"، التي ستعزز نموذج الرعاية الصحية الوقائية والأولية في جميع أنحاء البلاد.