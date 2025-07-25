نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تايلاند تحذر من تحول التصعيد مع كمبوديا لـ "حرب شاملة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر فومثام ويشاياشاي رئيس الوزراء التايلاندي بالوكالة، من أن الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا قد تتحول إلى حرب، مؤكدا أن تايلاند ستفعل كل ما يمكن لحماية سيادتها.

وشدد ويشاياشاي على أن الوضع يتطلب إدارة حذرة وتصرفا يتناسب مع القانون الدولي، مؤكدا في حديث لصحافيين في بانكوك أنه "إذا ما شهد الوضع تصعيدا، فهو قد يتحول إلى حرب، حتى لو كانت الأمور تقتصر الآن على اشتباكات، وأن بلاده ستفعل كل ما يمكن لحماية سيادتها.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار تبادل إطلاق النار والضربات بين البلدين لليوم الثاني على التوالي، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بينهم مدنيون وأطفال.

وقد شهد النزاع تصعيدا عسكريا حادا في مناطق معبدية متنازع عليها على الحدود، حيث نفذت تايلاند ضربات جوية على أهداف عسكرية داخل كمبوديا، وردت القوات الكمبودية بقصف مدفعي وصاروخي على الأراضي التايلاندية.

ورغم ذلك، لم يعلن رئيس الوزراء التايلاندي بالنيابة بعد حالة حرب رسميا لكنه أوضح أن التصعيد العسكري يشكل خطرا حقيقيا على استقرار المنطقة، وأن الاشتباكات قد تتوسع، مع تأكيده على ضرورة التصرف بحكمة لتجنب تفاقم النزاع أو توسع نطاقه داخل أراضي تايلاند.

بدوره، اتهم الجانب الكمبودي تايلاند بشن "عدوان عسكري غير مبرر" وأدان التصرف التايلاندي، وقد طلب من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع عاجل لبحث الوضع.