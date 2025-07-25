نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريطانيا: الوضع في غزة لا يمكن الدفاع عنه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني اليوم الجمعة، إن الوضع المتدهور في غزة لا يمكن الدفاع عنه، مجددًا الدعوات لوقف إطلاق النار.

وأكد لامي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأسترالي جون هيلي في سيدني،: "مشهد الأطفال في غزة وهم يطلبون المساعدة، ويفقدون أرواحهم أثار الذعر في أنحاء كثيرة من العالم.. ولهذا السبب أكرر دعوتي اليوم لوقف إطلاق النار".

وأضاف: "الوضع المتدهور الذي شهدناه في غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية أمر لا يمكن الدفاع عنه".

ومن جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن المعاناة والمجاعة اللتين تشهدهما غزة كارثة إنسانية "لا توصف ولا يمكن تبريرها"، داعيًا إسرائيل إلى السماح فورًا بدخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

وأضاف في بيان أن حالة "المعاناة والمجاعة اللتان تشهدهما غزة لا يمكن وصفها أو تبريرها، ورغم خطورة الوضع منذ فترة، فإنه تفاقم إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، ويستمر في التدهور.. نشهد كارثة إنسانية".