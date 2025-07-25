العالم اليوم - بوما تحت الضغط.. مبيعات متعثرة وتوقعات قاتمة للعام بأكمله

انتم الان تتابعون خبر بوما تحت الضغط.. مبيعات متعثرة وتوقعات قاتمة للعام بأكمله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 يوليو 2025 08:24 صباحاً - خفضت شركة بوما الألمانية للملابس الرياضية توقعاتها للعام بأكمله بشكل حاد مساء الخميس بعد ربع ثان مخيب للآمال، محذرة من أنها حاليا تتوقع تسجيل خسارة بدلا من ربح كان متوقعا في السابق.

وقالت الشركة إنها حاليا تتوقع نتيجة تشغيل سلبية (الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب) في عام 2025، على عكس توقعاتها السابقة بتحقيق ربح يتراوح بين 445 مليون يورو (523 مليون دولار) و525 مليون يورو.

وعزت بوما أسباب هذه المراجعة إلى مبيعات أضعف من المتوقع في الأسواق الرئيسية، وتأثيرات العملة غير المواتية، وتأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، والتكاليف المرتبطة بإجراءات التوفير المخطط لها.

وردا على ذلك، قالت بوما إنها ستخفض خطط الاستثمار، حيث ستقلص النفقات الرأسمالية بمقدار 50 مليون يورو لتصل إلى 250 مليون يورو.

وفي الربع الثاني، شهدت الشركة أداء أضعف في أسواقها الرئيسية في أميركا الشمالية وأوروبا والصين الكبرى.

وانخفضت الإيرادات المعدلة حسب العملة بنسبة 2 بالمئة لتصل إلى ما يزيد قليلا عن 1.9 مليار يورو، بينما تراجعت المبيعات بنسبة تصل إلى 8.3 بالمئة دون تأثيرات العملة.