العالم اليوم - 394 مليون دولار أرباح "دو" في النصف الأول

انتم الان تتابعون خبر 394 مليون دولار أرباح "دو" في النصف الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 يوليو 2025 07:24 صباحاً - حققت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، صافي أرباح بلغ 1.449 مليار درهم (حوالي 394.5 مليون دولار)، خلال النصف الأول من عام 2025.

ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 24 فلساً للسهم الواحد عن النصف الأول من العام، بزيادة 20 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام بنسبة 8.6 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.9 مليار درهم فيب حين نمت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 16.4 بالمئة إلى 1.8 مليار درهم، ليرتفع هامش الربح إلى 46.8 بالمئة، بزيادة قدرها 3.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، ما يعكس تحسناً في مزيج المنتجات والخدمات، وفعالية برامج إدارة التكاليف التي تنتهجها الشركة.

وسجلت "دو" نمواً قوياً في قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 10.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 9.1 مليون مشترك، بزيادة صافية بلغت 893 ألف مشترك، نتيجة تنامي الطلب على خدمات الدفع المسبق، ونجاح العلامة التجارية "Alo" بين فئة العمال ذوي الياقات الزرقاء، بالإضافة إلى التوسع في متاجر التجزئة التابعة للشركة.

ونمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 706 آلاف مشترك، بدعم من الإقبال المستمر على خدمة "الإنترنت اللاسلكي المنزلي" وخدمات النطاق العريض عبر الألياف الضوئية، في ظل توسع الشركة في تغطية شبكتها وتعزيز عروضها الرقمية.

وعلى صعيد الأداء المالي، ارتفعت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 7.7 بالمئة لتصل إلى 1.7 مليار درهم، مدفوعة بنمو قاعدة العملاء، بينما ارتفعت إيرادات الهاتف الثابت بنسبة 10.1 بالمئة إلى 1.1 مليار درهم نتيجة النمو المستمر في خدمات الاتصال للشركات الصغيرة والمتوسطة، والطلب المتزايد على خدمات الاتصال اللاسلكي للمكاتب.

وعلى مستوى التدفقات النقدية، ارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية بعد خصم النفقات الرأسمالية بنسبة 13.8 بالمئة ليصل إلى 1.3 مليار درهم، ما يمنح الشركة مرونة مالية أكبر للاستثمار في الفرص المستقبلية، إلى جانب المحافظة على سياسة توزيعات أرباح مجزية.