العالم اليوم - رداً على ويتكوف.. حماس تؤكد حرصها على استكمال المفاوضات

انتم الان تتابعون خبر رداً على ويتكوف.. حماس تؤكد حرصها على استكمال المفاوضات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 يوليو 2025 01:24 صباحاً - عبرت حماس عن استغرابها من تصريحات المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف التي أشارت إلى عدم رغبة الحركة في التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة، مؤكدة حرصها على مواصلة المحادثات بشأن اتفاق محتمل.

وأكدت حماس في بيان "حرصها على استكمال المفاوضات والانخراط فيها بما يُساهم في تذليل العقبات والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار".

وكان ويتكوف قال في منشور على منصة "إكس"، إن رد حماس على المقترح الأخير "يُظهر عدم رغبتها في التوصل إلى وقف إطلاق نار"، معلنا عودة فريق التفاوض الأميركي من الدوحة إلى واشنطن للتشاور، مضيفا: "رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء، لا يبدو أن حماس حسنة النية. سندرس الآن خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم ومحاولة تهيئة بيئة أكثر استقرارا لسكان غزة".

ورغم ذلك، أكد مصدر بحركة حماس أن المفاوضات لا تزال قائمة، وأن فريق التفاوض الإسرائيلي عاد إلى تل أبيب للتشاور الداخلي بعد استلام رد الحركة.

وأوضح أن "المرحلة الأولى من الاتفاق المقترح تمتد لمدة 60 يوما، وتشمل تنفيذ خطوات متبادلة تشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين، بالإضافة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، مع ضمانات أمريكية واضحة لوقف العمليات العسكرية واستئناف المفاوضات نحو تهدئة دائمة".

وأشار إلى أن الوسطاء أبلغوا الطرفين أن "الفرصة لا تزال قائمة للتوصل إلى اتفاق دائم، والمجال لم يغلق بعد".

بدورها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن مصدر سياسي قوله إن عودة الوفد الإسرائيلي إلى تل أبيب "لا تعني انهيار المفاوضات أو فشلها"، مضيفا: "سنعود إلى قطر عندما يكون هناك تقدم ملموس".

كما نقلت القناة عن مصدر إسرائيلي آخر قوله إن "الرد الذي قدمته حماس لا يسمح بالتقدم في هذه المرحلة"، مشيرا إلى أن الحركة تطالب لأول مرة بالإفراج عن عناصر شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023 ضمن الصفقة المحتملة.

وفي السياق، قال جال هيرش، منسق شؤون الأسرى والمفقودين في إسرائيل، في بيان لعائلات الأسرى، إن "الرد الذي تلقيناه من حماس خضع لدراسة مستفيضة خلال الساعات الأخيرة، ونتيجة لذلك تقرر عودة فريق التفاوض لإجراء مشاورات داخلية".