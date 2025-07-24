العالم اليوم - إيلون ماسك يخطط لإحياء تطبيق "فيديو" قديم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 يوليو 2025 09:24 مساءً - أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الخميس، نيته إعادة إحياء تطبيق "فاين" الشهير، لكن بصيغة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وشارك ماسك الخبر على منصته "إكس" دون أن يخوض في التفاصيل، لكنه لمح إلى أن جميع محتوياته ستكون من إنتاج الذكاء الاصطناعي.

ماهو تطبيق "فاين"؟

وكان تطبيق "فاين" قد ظهر أول مرة عام 2012، ويتيح للمستخدمين مشاركة مقاطع فيديو قصيرة مدتها 6 ثوان.

وتعمل الفيدوهات التي تتم مشاركتها في التطبيق بتقنية التكرار التلقائي.

وكان تطبيق "فاين" مستقلا، وحصد أكثر من 200 مليون مستخدم نشط، وكان منطلقا للنجومية للعديد من الشخصيات.

لكن التطبيق أُوقف رسميا في 17 يونيو 2017 بسبب مشاكل داخلية، من بينها ضعف التمويل وعدم توفر العائدات المناسبة للمبدعين، وفقا لـ"ديلي ميل".

واستحوذت شركة تويتر سابقا على "فاين" سنة 2013، واستمر في العمل إلى أن تم إيقافه عام 2017.

إحياء التطبيق من جديد

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن إيلون ماسك كان قد لمح سابقا إلى إمكانية إحياء تطبيق "فاين" منذ أن استحوذ على منصة تويتر عام 2022 مقابل 40 مليار دولار.

وفي 2022، أطلق ماسك استطلاع رأي على منصة "إكس"، سأل فيه المتابعين عما إذا كانوا يرغبون في إحياء "فاين"، فصوت 69 بالمئة بـ"نعم".

وعندما تحدث ماسك لأول مرة عن فكرة الإحياء، علق نجم يوتيوب الشهير مستر بيست قائلا: "لو فعلت ذلك ودخلت في منافسة حقيقية مع تيك توك، فسيكون الأمر مضحكا".

ونصح مستر بيست ماسك بضرورة ابتكار "فاين" بشكل يجعله منيعا أمام التقليد.

وفي عام 2023، طرح ماسك الفكرة قائلا: "لا شك أننا بحاجة إلى نسخة محسنة من فاين"، وبعد عام، رد الملياردير ذاته على منشور يتحدث عن إعادة إطلاق التطبيق، وقال: "نحن نبحث في الأمر".