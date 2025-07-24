العالم اليوم - نتنياهو: لن نقبل "شروط استسلام" تفرضها حماس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 يوليو 2025 09:24 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن حكومته لن تقبل "شروط استسلام" تفرضها حركة حماس، مشددا على أن المفاوضات الجارية تهدف إلى التوصل لاتفاق يضمن إطلاق سراح المختطفين المحتجزين في قطاع غزة.

وأوضح نتانياهو في خطاب، أن على حركة حماس ألا تنظر إلى استعداد إسرائيل للتوصل إلى اتفاق هدنة في غزة على أنه "ضعف".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نعمل على التوصل إلى اتفاق جديد للإفراج عن رهائننا، لكن إذا فسرت حماس استعدادنا للتوصل إلى اتفاق على أنه ضعف أو فرصة لفرض شروط استسلام من شأنها أن تعرض دولة إسرائيل للخطر، فهي ترتكب خطأ فادحا".

في السياق ذاته، قال مسؤول إسرائيلي إن رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة ليس كافيا لإحراز تقدم.

وأضاف أن إسرائيل تعتزم مواصلة المحادثات.