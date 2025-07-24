القبض على 10 إرهابيين بالعراق

القبض على 10 إرهابيين بالعراقأعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اليوم، عن إلقاء القبض على عشرة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بعمليات متفرقة في عدة محافظات في العراق.

وأوضح بيان عن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أن القوات الأمنية نفذت سلسلة من العمليات النوعية في مناطق متفرقة من البلاد أسفرت عن إلقاء القبض على 10 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظات (ديالى، وصلاح الدين، ونينوى، وكركوك) شمالي العراق، وكذلك في محافطة الأنبار غربي البلاد.

وأشار جهاز مكافحة الإرهاب العراقي إلى تفتيش وتدمير ستة مواقع في صحراء راوة، وصحراء جنوب الرطبة في محافظة الأنبار.