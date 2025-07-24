رئيس حزب الكتائب اللبنانية: أحداث سوريا أرعبت الجميع ولا يجوز نقل الصراع الدرزي السني إلى لبنان

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أن أحداث سوريا أرعبت الجميع ولا يجوز نقل الصراع الدرزي السني في سوريا إلى لبنان.

وقال الجميّل: "لن تستطيع الوزارات الانطلاق من دون استثمارات أجنبية وتلك الاستثمارات لن تأتي بوجود السلاح شأنها شأن عملية إعادة الإعمار".

وأضاف: "هذا السلاح لم يتمكن من حماية لبنان وإسرائيل كسرت المقاومة باحتلال ممنهج لكل الأراضي اللبنانية وبالاغتيالات وبالتالي هذا السلاح خسر وظيفته".

وتابع: "أحداث سوريا أرعبت الجميع والمشاهد والتعديات والمجازر لا تطاق لكن لا يجوز أن تكون حجة للحفاظ على سلاح حزب الله لأنها لا تشكل خطرا على لبنان".

وأكد الجميّل أنه "لا يجوز نقل الصراع الدرزي السني في سوريا إلى لبنان ولا بد من الضرب بيد من حديد فنحن لدينا دولتنا ولسنا أرضا فلتانة