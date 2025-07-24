نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع وفيات المجاعة في غزة إلى 113 شخصا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 113، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسب ما أعلنته وزارة الصحة في غزة الخميس.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب "إن الحالتين تضافان إلى سلسلة من الوفيات التي تشهدها مستشفيات القطاع منذ أشهر، على خلفية تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الحاد في الغذاء والرعاية الصحية".

ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه التحذيرات من تفاقم الأزمة الغذائية في غزة مع استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد على دخول المساعدات الإنسانية والوقود منذ إغلاق معبر رفح الحدودي مع مصر في الثاني من مارس الماضي، وهو ما أدى إلى شلل شبه تام في عمل المؤسسات الصحية والإغاثية.

وقد أعربت منظمات دولية من بينها برنامج الأغذية العالمي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، مرارا عن قلقها من خطر المجاعة المحدق في غزة لا سيما في شمال القطاع، حيث يعاني السكان من شح حاد في الغذاء والمياه النظيفة، ما يهدد حياة الأطفال وكبار السن على نحو خاص.

ويشير مراقبون إلى أن تزايد أعداد الوفيات جراء الجوع يعكس حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها القطاع، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية واسعة النطاق التي دخلت شهرها الحادي والعشرين.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 59.587 قتيلا و143.498 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

ووفقا للبيان فقد بلغت حصيلة ضحايا استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 8.447 قتيلا و31.457 إصابة.

وأشار البيان إلى أن عدد ضحايا "لقمة العيش" في القطاع الذين وصلوا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 23 قتيلا وأكثر من 68 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1.083 وأكثر من 7.275 إصابة