العالم اليوم - مصدر وإيبردرولا تنجحان في الإغلاق المالي لمحطة في بريطانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 يوليو 2025 03:25 مساءً - أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"،وشركة "إيبردرولا"، إحدى أكبر شركات الطاقة في العالم، عن إتمام عملية الإغلاق المالي لتطوير محطة "إيست إنجليا 3" لطاقة الرياح البحرية بقدرة 1.4 غيغاواط في المملكة المتحدة، والتي تعد واحدة من أكبر الصفقات في قطاع طاقة الرياح البحرية خلال هذا العقد.

وشملت الصفقة توفير تسهيلات تمويلية بقيمة إجمالية تبلغ 16.4 مليار درهم، شارك فيها 23 بنكاً ووكالة ائتمان الصادرات الدنماركية، وتعد واحدة من أكبر صفقات التمويل في هذا القطاع، والأكبر من نوعها بالنسبة لشركة "مصدر".

وسيغطي هذا التمويل جزءاً كبيراً من التكلفة الإجمالية للمشروع، والتي تقدر بنحو 20.8 مليار درهم، وقد تجاوز مجموع التمويل الممنوح نسبة 40 بالمئة من التكلفة الإجمالية، ما يعكس ثقة المقرضين في المشروع ومكانة الشركاء.

وبهذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، أن مستوى وحجم الجهات المهتمة بالمشاركة في صفقة التمويل، تعكس مكانة الشركة الرائدة عالمياً في مجال التمويل المستدام، والإقبال المتزايد من المستثمرين على أصول الطاقة المتجددة عالية الجودة والقادرة على تحقيق أثر واسع النطاق.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل إنجازاً مهماً في إطار الشراكة مع إيبردرولا، وتسهم في دعم مسيرة المملكة المتحدة لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة وتحقيق أهدافها للطاقة النظيفة، متطلعين إلى مواصلة التعاون مع ’إيبردرولا‘ لتطوير المزيد من المشاريع الضخمة ذات القدرات الإنتاجية العالية والتي تسهم بشكل فاعل في رسم ملامح مستقبل الطاقة النظيفة في المملكة المتحدة وخارجها.

وكانت "مصدر" و"إيبردرولا" قد أعلنتا خلال الشهر الجاري عن استثمار مشترك في مشروع "إيست إنجليا 3"، حيث ستمتلك كل منهما حصة 50 بالمئة، مع شراكة في إدارة المحطة البالغة قدرتها 1.4 غيغاواط، والتي من شأنها الإسهام في دعم تحقيق طموحات أوروبا في مجال طاقة الرياح البحرية. وتقع محطة "إيست إنجليا 3" قبالة سواحل سوفولك بالمملكة المتحدة.

ووفقا لبيان ..من المتوقع أن تصبح عند تشغيلها في الربع الأخير من عام 2026 واحدة من أكبر محطتين لطاقة الرياح البحرية في العالم، حيث ستوفر طاقة نظيفة لـ 1.3 مليون منزل في بريطانيا.

ويستفيد المشروع من ضمان الإيرادات على المدى الطويل من خلال عقد فروقات مرتبط بمؤشر أسعار المستهلك لمدة 15 عاماً، تم منحه ضمن جولتي المزاد الرابعة والسادسة لحكومة المملكة المتحدة، كما تم توقيع اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة أمازون في عام 2024.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 2,300 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء، إلى جانب دعم نحو 100 وظيفة دائمة طوال فترة التشغيل. ويمثل الاستثمار المشترك في مشروع "إيست إنجليا 3" محطة مهمة في إطار الشراكة الاستراتيجية بقيمة 15 مليار يورو التي وقّعتها "مصدر" و"إيبردرولا" في ديسمبر 2023، والتي تُعد من أبرز وأكبر الشراكات الثنائية في قطاع الطاقة النظيفة العالمي، وتهدف إلى تسريع نشر حلول الطاقة النظيفة في أسواق رئيسية تشمل ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وتشمل قائمة المؤسسات المشاركة في صفقة تمويل مشروع "إيست إنجليا 3" كلاً من "بي بي في إيه"، و"إتش إس بي سي"، و"آي إن جي"، و"ناتويست"، و"إس إم بي سي"، و"إم يو إف جي"، وبنك الصين، وكريدي أجريكول، وكايكسا بنك، وسانتاندر، و"بي إن بي باريبا"، و"هيلابا"، وباركليز، و"إيه إن زي"، ورابو بنك، وبنك أبوظبي الأول، و"آي سي أو"، وأبانكا، وكوتشابانك، وستاندرد تشارترد، وبنك أيرلندا، و"سي آي سي"، وبنك سيمنس. وقد قام كل من بنك "كريدي أجريكول سي آي بي" ومؤسسة "إم يو إف جي" بدور المستشارين الماليين للصفقة، بينما تكفلتشركتا "إيه آند أو" و"شيرمان" بتقديم الاستشارات القانونية للمقترض.