العالم اليوم - فيديو.. قتلى وجرحى في انفجار عنيف في مدينة إدلب السورية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 يوليو 2025 01:20 مساءً - أفاد مراسل "دوت الخليج"، بوقع قتلى وجرحى جراء انفجار مستودع أسلحة وذخائر في ريف إدلب شمال سوريا.

وقال إن انفجارا عنيف هز، اليوم الخميس، مدينة إدلب، نجم عن تفجر مستودع أسلحة داخل المدينة.

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي الانفجار في محيط مدينة إدلب.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تصاعد سحابة كثيفة من الدخان من موقع الانفجار.