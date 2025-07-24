نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرع 10 من رجال الإطفاء والإنقاذ في حريق غابات مروع شمال غرب تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حادث مأساوي جديد ضمن سلسلة حرائق الغابات المتكررة، أعلن وزير الغابات التركي إبراهيم يوماكلي، اليوم الخميس، عن مصرع 10 من رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ أثناء محاولتهم السيطرة على حريق هائل اندلع في إحدى الغابات بمحافظة "إسكي شهير" الواقعة شمال غرب البلاد.

خمسة من الضحايا ينتمون إلى "أكوت".. و14 مصابًا في صفوف فرق الإطفاء

وأوضح الوزير التركي أن خمسة من القتلى كانوا من موظفي مديرية الغابات، بينما الخمسة الآخرون من أعضاء منظمة الإنقاذ التطوعي "أكوت"، مضيفًا أن الحريق تسبب أيضًا في إصابة 14 آخرين من المشاركين في عمليات الإطفاء والإنقاذ.

وأشار إلى أن تغيرًا مفاجئًا في اتجاه الرياح أدى إلى محاصرة الفرق بالنيران، مما أدى إلى وقوع هذا العدد الكبير من الضحايا، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد سبب اندلاع الحريق.

تغير المناخ في الواجهة.. تحذيرات من حرائق أكثر خطورة في المستقبل

حسب شبكة "يورونيوز"، فإن هذه الحادثة ترفع إجمالي ضحايا حرائق الغابات في تركيا خلال العام الجاري إلى 13 شخصًا، وسط تحذيرات من أن الظروف المناخية الحالية – من ارتفاع الحرارة، وجفاف التربة، وشدة الرياح – ستزيد من وتيرة الحرائق المدمرة في البلاد بسبب تغير المناخ.

وفي هذا السياق، قال الوزير يوماكلي: "نواجه درجات حرارة غير طبيعية وتقلبات خطيرة في الرياح.. وأدعو جميع المواطنين، وعددهم 86 مليونًا، إلى الحذر الشديد واليقظة القصوى".

أردوغان ينعي الضحايا.. والنيابة تفتح تحقيقًا عاجلًا

من جانبه، نعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الضحايا مؤكدًا أن "هؤلاء الأبطال ضحوا بأرواحهم من أجل حماية الغابات والوطن"، فيما أعلن وزير العدل التركي عن تعيين اثنين من المدعين العامين لفتح تحقيق عاجل وشامل في ملابسات الحادث.

وتواصل السلطات التركية جهودها لمحاصرة الحرائق والحد من انتشارها، وسط مشاركة واسعة من قوات الإطفاء والجيش والطائرات المروحية المتخصصة في إخماد النيران.