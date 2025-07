أولى اللقطات الجوية لحطام الطائرة الروسية المنكوبة.. مصرع جميع الركاب

أحمد جودة - القاهرة - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق أولى اللقطات الجوية لحطام الطائرة الروسية المنكوبة، التي تحطمت في منطقة نائية تغطيها الغابات الكثيفة بأقصى الشرق الروسي، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث.

ويُظهر الفيديو هيكل الطائرة المدمر وسط الأشجار، في مشهد يُجسد قوة الاصطدام وحجم الدمار.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الخميس، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية العثور على حطام طائرة الركاب الروسية من طراز "أنتونوف-24"، والتي اختفت عن شاشات الرادار خلال رحلة داخلية في منطقة أمور.

وذكرت الوزارة عبر حسابها على "تلجرام"، أن مروحية من طراز "مي-8" تابعة لهيئة الطيران المدني (روسافياتسيا) رصدت جسم الطائرة المحترق في موقع الحادث.

وبحسب المعلومات الأولية الصادرة عن خدمات الطوارئ، فإن الطائرة كانت تقل 49 شخصًا، ويُرجّح أن جميع من كانوا على متنها قد لقوا مصرعهم.

