نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمريكا: ننسق مع مصر وقطر لإنهاء حرب غزة.. وتقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة بالتنسيق مع مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة، مشيرةً إلى إحراز تقدم ملموس في مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية بين الأطراف المعنية.

وأوضح ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أن بلاده تواصل اتصالاتها بشكل نشط مع شركائها الإقليميين من أجل التوصل إلى تسوية سريعة تنهي المعاناة الإنسانية وتعيد الاستقرار إلى القطاع.

اجتماع مرتقب للفريق الإسرائيلي في الدوحة

وفي سياق متصل، أفادت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اليوم اجتماعًا تشاوريًا مع أعضاء الفريق الإسرائيلي المفاوض في الدوحة، في خطوة قد تمهد لمزيد من التفاهمات حول آلية وقف إطلاق النار.

يأتي هذا التحرك في ظل استمرار الجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد العسكري في غزة، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في حال تأخرت الحلول السياسية.

تحركات إقليمية متزامنة

تتزامن التحركات الأمريكية مع جهود مصرية وقطرية متواصلة تهدف لتثبيت التهدئة، وفتح المجال أمام استئناف المفاوضات الشاملة، التي تشمل ملفات إعادة الإعمار، والمساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تدفق المساعدات عبر المعابر المصرية، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية لسكان القطاع المحاصر منذ أشهر.