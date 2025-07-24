نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- دخول 166 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبري "زكيم" و"كرم أبو سالم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية" بوصول 166 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وذلك منذ صباح أمس وحتى فجر اليوم الخميس، عبر معبر زكيم شمال القطاع ومعبر كرم أبو سالم جنوبًا، في إطار الجهود الرامية لتخفيف معاناة السكان جراء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

محتويات الشحنات: دقيق ومستلزمات طبية

وأوضحت المصادر أن المساعدات تضمنت كميات كبيرة من الدقيق، إلى جانب مواد غذائية أساسية ومستلزمات طبية موجهة إلى المستشفيات والمراكز الصحية داخل القطاع، بهدف دعم القطاع الصحي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين.

دفعة جديدة قيد الدخول اليوم

كما كشفت المصادر عن استمرار تدفق المساعدات اليوم، حيث من المقرر دخول 180 شاحنة جديدة، بينها 137 شاحنة محمّلة بالدقيق، بينما تضم الشاحنات المتبقية مواد غذائية متنوعة ومساعدات أساسية، ضمن جهود إغاثية متواصلة تشارك فيها منظمات إنسانية وهيئات دولية.